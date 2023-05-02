Сидни Чендлер сыграет главную роль в «Чужом» Ноя Хоули

А вот и первые долгожданные новости кастинга. В сериал «Чужой» Ноя Хоули по культовой вселенной Ридли Скотта записалась Сидни Чендлер («Не волнуйся, дорогая»), которая сыграет главную женскую роль в проекте. Описание её героини, правда, пока отсутствует, как и официальной описание сюжета.

События фантастического триллера разворачиваются на Земле в конце XXI века. Авторы проекта утверждают, что сериал будет сочетать в себе элементы первого фильма 1979 года и сиквела Джеймсом Кэмероном «Чужие», вышедшего в 1986 году.

Хоули значится шоураннером сериала и отвечает за его сценарий. Скотт входит в команду исполнительных продюсером проекта.