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Ксеноморф охотится на свежих концепт-артах «Чужого» Ноя Хоули

Посреди неспешной подготовки многосерийного «Чужого» Ноя Хоули к фазе активного производства в сеть утекли свежие концепт-арты к сериалу, на которых помимо футуристических локаций — солнечных и не очень — засветился и ксеноморф, которому противостоит предположительно девушка с двумя мечами в руках. Возможно, это главная героиня истории — аналог Рипли, чьего появления во франчайзе уже можно не ждать.

Хоули меж тем дописал сценарий фантастического триллера для кабельного канала FX, и съёмки обещают начать позже в этом году. Ждём новостей о кастинге.

Промо-арт сериала «Чужой» Промо-арт сериала «Чужой» Промо-арт сериала «Чужой»

События сериала разворачиваются на Земле в конце XXI века. По словам создателей, сериал будет сочетать в себе элементы первого фильма 1979 года и сиквела Джеймсом Кэмероном «Чужие», вышедшего в 1986 году.

Создатель франчайза Ридли Скотт состоит в продюсерской команде проекта.

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Чужой
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Источник фотографий: Depositphotos

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