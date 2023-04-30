Новые сериалы недели: антиутопия с Ребеккой Фергюсон и новый мультсериал Дженнди Тартаковски

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HBO

Главные герои истрии — Говард Хант и Джордж Гордон Лидди из окружения Ричарда Никсона. Именно им поручили установить прослушку в штабе соперника Никсона для сбора компромата, дабы обеспечить действующему президенту победу на грядущих выборах. Но Хант с Лидди сработали настолько «блестяще», что завершилось всё знаменитым Уотергейтским скандалом и отставкой Никсона.

Вуди Харрельсон и Джастин Теру сыграют двух «профессионалов», из-за которых разгорелся Уотергейтский скандал. Такая завязка — уже достойная причина для просмотра.