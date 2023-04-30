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Новые сериалы недели: антиутопия с Ребеккой Фергюсон и новый мультсериал Дженнди Тартаковски

Источник: Apple TV+

В ближайшие несколько дней зрителей ждут премьеры, радующие своим жанровым разнообразием. Кабельный канал покажет комедию «Сантехники Белого дома» с Вуди Харрельсоном и Джастином Теру. Канал Adult Swim презентует новый анимационный сериал — «Единорог: Вечные воины». А на стриминговой платформе стартует постапокалиптика «Бункер» с Ребеккой Фергюсон.

Понедельник, 1 мая

 
Премьера+
HBO
Сантехники Белого дома The White House Plumbers

комедия

В ролях Вуди Харрельсон, Джастин Теру, Донал Глисон, Лина Хиди, Кирнан Шипка, Айк Баринхолц

Создатель Алекс Грегори, Питер Хайк

Главные герои истрии — Говард Хант и Джордж Гордон Лидди из окружения Ричарда Никсона. Именно им поручили установить прослушку в штабе соперника Никсона для сбора компромата, дабы обеспечить действующему президенту победу на грядущих выборах. Но Хант с Лидди сработали настолько «блестяще», что завершилось всё знаменитым Уотергейтским скандалом и отставкой Никсона.

Вуди Харрельсон и Джастин Теру сыграют двух «профессионалов», из-за которых разгорелся Уотергейтский скандал. Такая завязка — уже достойная причина для просмотра.

Видео

 
Конец сезона6
ABC
Хороший доктор The Good Doctor

драма

В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер

Создатель Дэвид Шор

Шестой сезон завершится 22 серией под названием Love's Labor. Телеканал ABC продлил медицинскую драму на седьмой сезон.

Видео

Вторник, 2 мая

 
Конец сезона5
ABC
Новобранец The Rookie

драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас

Создатель Алекси Хоули

Пятый сезон полицейской драмы завершится 22 эпизодом Under Siege. Телеканал ABC продлил сериал на шестой сезон.

Видео

Четверг, 4 мая

 
Премьера+
Adult Swim
Единорог: Вечные воины Unicorn: Warriors Eternal

мультфильм, фэнтези

Создатель Дженнди Тартаковски

В центре истории — команда древних героев, защищающих ото зла мир людей, где во все времена единороги символизировали добродетель на страже сил света. Из-за слишком раннего пробуждения герои оказываются в телах подростков, потому тысячелетняя память о себе и истории единорогов утеряна, а их магические способности ослаблены. Но зло не дремлет, и с ним придётся вступить в бой, попутно справляясь с курьёзными ситуациями и типичными проблемами всех подростков.

Имя Дженнди Тартаковски — знак качества. Поэтому как минимум ознакомиться с его новым анимационным проектом обязательно стоит.

Видео

Пятница, 5 мая

 
Премьера+
Apple TV+
Бункер Silo

фантастика

В ролях Дэйвид Ойелоуо, Рашида Джонс, Ребекка Фергюсон, Коммон, Харриет Уолтер, Ави Нэш

Люди постапокалиптического будущего живут глубоко под землёй — в громадном бункере, который защищает остатки человечества от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетт (Фергюсон) берётся разузнать всю правду о месте их обитания, и оная, как водится, всех потрясёт.

Постапокалиптика — экранизация одноимённого романа Хью Хоуи — обещает сюжет, полный тайн. А ещё в одной из главных ролей снялась Ребекка Фергюсон.

Видео

Воскресенье, 7 мая

 
Конец сезона1
AMC
Счастливчик Хэнк Lucky Hank

драма, комедия

В ролях Боб Оденкёрк, Сюзанн Крайер, Седрик Ярбро, Сара Амини, Дидрих Бадер, Olivia Scott Welch

Создатель Ричард Руссо, Аарон Зельман, Пол Либерштейн

Мини-сериал с Бобом Оденкёрком в главной роли завершится восьмым эпизодом The Chopping Block.

Видео

 
Конец сезона1
Paramount+
Кроличья нора Rabbit Hole

боевик, триллер

В ролях Кифер Сазерленд, Роб Янг, Чарльз Дэнс, Мета Голдинг, Энид Грэм, Джейсон Батлер Харнер

Создатель Гленн Фикарра, Джон Рекуа

Первый сезон технотриллера с Кифером Сазерлендом завершится восьмой серией Ace in the Hole.

Видео

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