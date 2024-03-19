«Сумерки» обратятся мультсериалом

Зрителей планируют вернуть в выдуманный мир «Сумерек» популярного книжного цикла Стефани Майер и серии снятых по нему кассово успешных фильмов. «Гарри Поттера» адаптируют в виде сериала, «Сумерки» — тоже. Вот только по истории с участием людей, вампиров и оборотней сделают не игровой, а анимационный сериал. Когда можно будет снова увидеть на экране мир, в котором вампиры блестят на солнце, пока остаётся загадкой, как и многое другое о грядущем мультсериале.

«Сумерки» рассказывают про Беллу Свон, переехавшую жить к своему отцу. На новом месте девушка знакомится с таинственным Эдвардом Калленом, который оказался вампиром. Белла и Эдвард влюбляются друг в друга. Впереди их ждут разные испытания.

А в этом году на Netflix выйдет новая экранизация сказочной повести Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Недавно вышел трейлер сериала.