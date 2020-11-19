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Гендерфлюид Мэйсон Александр Парк записался в сериал «Ковбой Бибоп»

Игровой сериал «Ковбой Бибоп» по одноимённому культовому аниме основательно пополнил свой актёрский состав — в многосерийный экшен записались Джофф Стульц («Искатель»), Рэйчел Хаус («Моана»), Энн Труонг («Ответный удар»), Хоа Сюаньдэ, Тамара Тюни («Диетлэнд») и гендернофлюидный артист Мэйсон Александр Парк.

Космический вестерн поведает о приключениях пёстрой и не всегда дружной команды охотников за головами из постапокалиптического будущего. В главных ролях — Джон Чой (Спайк Шпигель), Мустафа Шакир (Джет Блэк), Даниэлла Пинеда (Фэй Валентайн), Алекс Хэсселл (Вишес) и Елена Сатине (Джулия).

Стульц сыграет детектива Чалмерса, бывшего коллегу Джета Блэка, Хаус перевоплотится в Мао, главу преступного синдиката «Белые тигры», а Труонг и Сюаньдэ сыграют близнецов Шин и Лин, наёмников и приближённых Вишеса. Тюни досталась роль Аны, владелицы самого знаменитого подпольного джазового клуба на Марсе, а Парк сыграет её правую руку Грен — воплощение андрогинной красоты XXII века. Грен помогает Ане вести дела в клубе, отличается умом, боевыми навыками и умением выглядеть одинаково сногсшибательно в мужских и женских нарядах.

Сценарий 10-серийного первого сезона написал Кристофер Йост («Тор: Рагнарёк»). Шоураннерами выступают Андре Немец и Джефф Пинкнер.

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Ковбой Бибоп
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