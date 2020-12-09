Фанаты требуют создателей «Мисс Марвел» убрать из сериала актрис-немусульманок и сторонника Трампа

Самопровозглашённая полиция нравов не дремлет. Вчера в соцсетях состоялось виртуальное факельное шествие против кастинговых решений Marvel Studios для сериала «Мисс Марвел». Как-то так вышло, что проект, набравший расово и идеологически верных людей в творческую команду, умудрился не справиться с исполнителями нескольких ролей. В тренды «Твиттера» даже на некоторое время вырвался хештег #FixMissMarvel, призванный повлиять на отдельные кастинговые решения.

Претензии к создателям проекта суммировал аккаунт Ms. Marvel News. Во-первых, онлайн-общественность требует убрать из проекта Эндрю Бродёра — актёра обвиняют в гендерной дискриминации. Во-вторых, Ясмин Флетчер и Зенобия Шрофф играющие лучшую подругу и мать главной героини соответственно, тоже неподходящие кандидатуры, потому что в отличие от своих персонажей они не мусульманки. А Флетчер ещё и наполовину белая, что, видимо, уж совсем ни в какие ворота. Ну, и в-третьих, из актёрского состава требуют убрать Мэтта Линтца — актёра назвали сторонником Трампа, потому что он позволил себе лайкнуть несколько, обличающих его сообщений в соцсетях.

Забавно, что ни один из вышеперечисленных официально в сериале не заявлен — их поклонники вписали в кастинг-лист сериала на основе закулисных фото, слухов и сообщений актёров и актрис в их соцсетях.