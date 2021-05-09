Появятся ли герои «Как я встретил вашу маму» в новом спин-оффе? Хилари Дафф знает ответ

Не так давно стало известно, что создатели легендарного ситкома «Как я встретил вашу маму» вновь собираются осквернить светлую память сериала. На этот раз не бездарной концовкой, но крайне сомнительным спин-оффом с гендерным твистом. Главная роль теперь досталась Хилари Дафф, чья героиня усиленно ищет отца будущего ребёнка на улицах Нью-Йорка.

Понятно, что зрителей надо как-то заманивать — для этого собираются использовать звёзд оригинала, разумеется, исключительно в качестве гостей. Об этом рассказала сама Дафф, уже успевшая прочитать сценарий. Впрочем, предусмотрительно добавила, что это пока не точно:

Я не хочу раскрывать все карты, и сценарий ещё будет немного меняться. Но это всё связано и, я надеюсь, нас ждёт забавные появления оригинального актёрского состава.

Первый 10-серийный сезон сериала разрабатывают Айзек Аптакер и Элизабет Бергер («Это мы», «С любовью, Виктор»). В исполнительных продюсерах значатся ответственные за оригинал Картер Бэйс и Крэйг Томас.