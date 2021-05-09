Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 мая

Доктора Стрэнджа выкинули из «ВандаВижн», потому что он белый мужик. Сейчас Кевин Файги всё объяснит.
Инклюзивная Валирия: HBO показал первые промо-кадры приквела «Игры престолов». Съёмки «Дома Дракона» стартовали в конце апреля.
Netflix попрощался с «Нерегулярными частями» на первом же сезоне. Переосмысление удалось на славу.
Стартовали съёмки второго сезона «Игры на выживание». Без Бортич и Чадова. Продолжение покажут в следующем году.
Себастиан Стэн и Лили Джеймс отрываются по полной на съёмках сериала о секс-скандале Памелы Андерсон и Томми Ли (первые фото). Прочно вжились в образы.
Юрий Стоянов и его клыкастое семейство приглашают за кулисы сериала «Вампиры средней полосы». Весело проводят время все — и упыри, и люди.
Гениальность покидает сериал «Флэш» — из него уходят Циско и профессор Уэллс. Но актёры не прощаются.
Создатель «Неуязвимого» Роберт Киркман: три сезона — это только начало. Экранизировать комикс можно бесконечно.
Глава Marvel Studios запретил авторам звать Человека-паука в «Сокола и Зимнего солдата». Потому что он там без надобности.
Тизер четвёртого сезона «Очень странных дел» возвращает в прошлое. «Одиннадцать, ты слушаешь?»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: