Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 мая

Доктора Стрэнджа выкинули из «ВандаВижн», потому что он белый мужик. Сейчас Кевин Файги всё объяснит.

Netflix попрощался с «Нерегулярными частями» на первом же сезоне. Переосмысление удалось на славу.

Стартовали съёмки второго сезона «Игры на выживание». Без Бортич и Чадова. Продолжение покажут в следующем году.

Юрий Стоянов и его клыкастое семейство приглашают за кулисы сериала «Вампиры средней полосы». Весело проводят время все — и упыри, и люди.

Гениальность покидает сериал «Флэш» — из него уходят Циско и профессор Уэллс. Но актёры не прощаются.