Новые сериалы 10–16 мая: «Любовь, смерть и роботы», Castlevania и другие

Премьера +

«Россия 1»

В экранизации одноименного романа-бестселлера Захара Прилепина страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни становятся фоном страстной любовной истории заключённого Артёма Горяинова (Евгений Ткачук) и чекистки Галины (Александра Ребенок). Это любовь на краю пропасти: гражданский муж Галины — всесильный начальник Соловков Фёдор Эйхманис (Сергей Безруков).

Многосерийная драма с Сергеем Безруковым и Александрой Ребенок сулит историю о тяготах заключения, опасном любовном треугольнике и человеческих страстях.