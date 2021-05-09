Новые сериалы 10–16 мая: «Любовь, смерть и роботы», Castlevania и другие

В ближайшие семь дней любителям сериалов будет чем себя побаловать. Среди новых сериалов значатся костюмированная драма «Госпожа» от британского Sky, отечественная драма «Обитель» о тюремном романе и мини-сериал «Холстон» про гея-модельера. Возвращающиеся проекты куда примечательнее — Netflix выкатит четвёртый сезон готического фэнтези Castlevania и второй сезон антологии «Любовь, смерть и роботы».
Понедельник, 10 мая
драма
В ролях Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Сергей Безруков, Виктор Раков, Игорь Черневич, Виктор Добронравов
В экранизации одноименного романа-бестселлера Захара Прилепина страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни становятся фоном страстной любовной истории заключённого Артёма Горяинова (Евгений Ткачук) и чекистки Галины (Александра Ребенок). Это любовь на краю пропасти: гражданский муж Галины — всесильный начальник Соловков Фёдор Эйхманис (Сергей Безруков).
Многосерийная драма с Сергеем Безруковым и Александрой Ребенок сулит историю о тяготах заключения, опасном любовном треугольнике и человеческих страстях.
Вторник, 11 мая
драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби
Создатель Курт Саттер
Третий сезон криминальной драмы о байкерах завершится десятой серией Chapter the Last, Nothing More to Write. На этой неделе кабельный канал FX продлил сериал на четвёртый сезон.
Четверг, 13 мая
мультфильм, семейный, фэнтези
В ролях Ричард Армитедж, Грэм Мактавиш, Джеймс Кэллис, Эмили Суоллоу, Алехандра Рейносо, Мэтт Фрюэр
Создатель Уоррен Эллис
Действие берёт начало в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой тёмного фэнтези — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Европе объявился граф Дракула, и семья валашских изгнанников готова вступить в очередную битву с могущественным злом.
комедия, семейный
В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри
Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо
Восемнадцатая серия The Wild and Woolly World of Nonlinear Dynamics станет заключительной для четвёртого сезона семейной комедии, в марте получившей от телеканала CBS продление на три сезона.
комедия
В ролях Анна Фэрис, Эллисон Дженни, Сэди Кальвано, Блейк Гаррет, Натан Кордри, Спенсер Дэниелс
Создатель Чак Лорри, Эдди Городецки, Джемма Бэйкер
Восемнадцатый эпизод My Kinda People and the Big To-Do станет заключительным для восьмого сезона и сериала. В феврале телеканал CBS объявил этот сезон заключительным.
Пятница, 14 мая
драма
В ролях Юэн Макгрегор, Криста Родригес, Ребекка Дайан, Билл Пуллман, Жан Фрако Родригес, Дэвид Питту
Создатель Иэн Бреннан
Это нерассказанная история о молниеносном взлёте и падении первого известного американского модельера.
Юэн Макгрегор продолжает играть стильных геев. На этот раз актёр продемонстрирует свой талант перевоплощения, сыграв недолго продержавшегося на олимпе модельера.
драма, исторический
В ролях Кася Смутняк, Лиам Каннингем, Изабелла Росселлини, Nadia Parkes, Том Глинн-Карни, Мэттью Макналти
Создатель Саймон Бёрк
Восьмисерийная семейная сага поведает о первой императрице Вечного города Ливии Друзилле, супруге Октавиана Августа и матери императора Тиберия. Отправной точкой повествования станет убийство заговорщиками Гая Юлия Цезаря.
Костюмированная драма о борьбе за власть в декорациях Древнего Рима призвана восполнить недостаток многосерийных пеплумов. В центре истории — сильный женский персонаж.
мультфильм, семейный
Создатель Тим Миллер, Дэвид Финчер
В антологию входят 18 короткометражных 5–15-минутных серий различной жанровой направленности, включая научную фантастику, фэнтези, комедию и ужасы. Стилистика также весьма разнообразна: от традиционной 2D-анимации до фотореалистичной CGI.
боевик, драма
В ролях Дженнифер Винер, Лен Кариу, Уилл Эстес, Бриджет Мойнэхэн, Том Селлек, Донни Уолберг
Создатель Робин Грин, Митчелл Бёрджесс
Одиннадцатый сезон драмы завершит шестнадцатая серия Justifies the Means. В апреле телеканал CBS обеспечил сериалу продление на двенадцатый сезон.
Воскресенье, 16 мая
драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Кевин Бэйкон, Элдис Ходж, Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс
Создатель Бен Аффлек, Мэтт Деймон
Второй сезон криминальной драмы завершится восьмым эпизодом Pax Bostonia. Кабельный канал Showtime пока не сообщал о дальнейших планах на проект.
мультфильм, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Лэйси Шаберт, Мила Кунис, Майк Генри
Создатель Сет Макфарлейн
Двадцатый эпизод Tales of Former Sports Glory станет заключительным для двадцатого сезона анимационной комедии.
драма, научная фантастика, фэнтези
В ролях Ник Фрост, Лора Донелли, Элизабет Беррингтон, Бен Чаплин, Рошель Нил, Оливия Уильямс
Создатель Джосс Уидон
Первый сезон викторианского фэнтези уйдёт на паузу после выхода шестой серии под названием True. Кабельный канал HBO разделил 12-серийый сезон на две части, и дата выхода второй половины пока не сообщается.
драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас
Создатель Алекси Хоули
Третий сезон полицейской драмы завершит четырнадцатая серия Threshold. Телеканал ABC ещё не объявлял о будущем сериала.
комедия, драма, музыкальный
В ролях Джейн Леви, Мэри Штеенбурген, Лорен Грэм, Джон Кларенс Стюарт, Скайлар Остин, Питер Галлахер
Создатель Остин Уинсберг
Второй сезон музыкальной драмеди завершит тринадцатая серия Zoey's Extraordinary Goodbye. Информации о продлении или закрытии сериала NBC пока нет.
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