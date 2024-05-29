Бабуля из «Детства Шелдона» раскрыла истинную причину смерти Джорджа (фото)

Тёщи они и в Америке тёщи. Выждав положенное время, чтобы дать зрителям возможность как следует оплакать кончину «Детства Шелдона» и одного из главных действующих лиц, Энни Поттс в своих соцсетях опубликовала убедительное фотодоказательство истинной причины ухода из жизни Купера-старшего.

Шутливое, конечно, доказательство, зато оное наверняка приподнимет настроение тем, кто искренне расстроился, проводив Джорджа Купера (Лэнс Барбер) в последний путь. На снимке Конни Такер в явном состоянии аффекта приканчивает своего зятя. От такого у кого хочешь сердечный приступ случится.

К слову, финальный эпизод сериала пусть и побил четырёхлетний рекорд по просмотрам, абсолютным рейтинговым рекордсменом не стал. Вероятно, часть зрителей так усердно оплакивала семейную трагедию Куперов, что забыла посмотреть последнюю серию комедии, в финале слегка ударившейся в драму.