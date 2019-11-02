Первый взгляд на нового Перри Мейсона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Детективный мини-сериал HBO «Перри Мейсон» продолжает набирать обороты, и вот уже мы можем оценить степень убедительности Мэттью Риза («Американцы») в образе знаменитого адвоката. Кадром поделился исполнительный продюсер проекта Роберт Дауни-младший, пообещав, что следующий год будет интересным.

Действие очередной адаптации романов Эрла Стэнли Гарднера развернётся в Лос-Анджелесе 1932 года, где бушует Великая депрессия, а побитый жизнью, войной и браком частный сыщик берётся за расследование похищения ребёнка.

Компанию Ризу составит Татьяна Маслани («Тёмное дитя»). Режиссирует сериал Тим Ван Паттен («Чёрное зеркало», «Игра престолов»), за сценарий отвечают Рон Фицджералд («Мир Дикого Запада») и Ролин Джонс («Подпольная империя»).