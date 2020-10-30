Сценарист «Стрелы» Марк Гуггенхайм не прочь снять полнометражный Arrowvers

На очередной панели из серии Storytelling Across Media для Comic Con International выступил автор комиксов и сценарист Марк Гуггенхайм. По его словам, он официально отошел от производства Arrowverse, становлением которой занимался с запуска «Стрелы» в 2012 году. Последним его вкладом стал мегакроссовер «Кризис на бесконечных землях», запомнившийся появлением Флэша Эзры Миллера, что связало телевизионный Arrowverse и кинематографическую вселенную DC.

В связи с этим Гуггенхайму задали вопрос, не хочет ли он перенести персонажей сериалов в полнометражное кино, на что он ответил:

Думаю, да. Я на самом деле люблю этих персонажей, и я действительно скучаю по работе над этой вселенной.

Некоторые фанаты склонны считать, что последние работы Гуггенхайма для The CW и так являются больше фильмами, нежели телесериалами, благодаря единому взаимосвязанному повествованию. Но сценарист отметил, что работа над сериалом и полным метром сильно отличается, поэтому, если бы он взялся за художественный фильм по Arrowverse, результат получился бы совершенно иным.