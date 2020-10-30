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HBO Max перезапустит «Приключения мультяшек» — уже заказаны два сезона

HBO Max перезапустит классический мультсериал 90-х Tiny Toons Adventures о приключениях мультяшек — идейных потомков известных мультперсонажей Warner Bros. из серии Looney Tunes. Уже официально заказаны два сезона.

Герои оригинала учились в Луниверситете Акме, где проходили стажировку у старших, опытных и более популярных персонажей, вроде Багза Банни, Даффи Дака, поросёнка Порки и других — аналогичная завязка сохранится и в перезапуске под названием Tiny Toons Looniversity. Главные герои мечтают стать профессиональными мультяшками и постигают это искусство на примере «величайших персонажей мультфильмов в истории — Looney Tunes». Создатели обещают сохранить весь умный, бесшабашный юмор и озорной дух оригинальных мультфильмов, чтобы и старых фанатов порадовать, и новых привлечь.

Это первый оригинальный проект с участием персонажей Tiny Toons за без малого 30 лет. Транслироваться шоу будет, помимо основного канала, и на тематическом Cartoon Network, также принадлежащем Warner Bros.

Промо-арт сериала «Приключения мультяшек»
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HBO Max перезапустит «Приключения мультяшек» — уже заказаны два сезона

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