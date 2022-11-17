Мутные личности и их тайны в свежем промо-ролике мистического хоррора «1899 год»

Ожидание на исходе — сегодня состоится премьеры мистического триллера «1899 год» от создателей знаменитой «Тьмы», умудрявшейся запутать даже самых внимательных зрителей. Но вы ещё успеваете посмотреть промо-ролик премьеры, представляющий всех ключевых персонажей загадочной и пугающей истории Янтйе Фризе и Барана бо Одара.

События разворачиваются посреди океана. Эмигранты со всей Европы отправляются на поиски лучшей жизни в Нью-Йорк, но на пути в Новый Свет их корабль «Цербер» сталкивается с дрейфующим посреди Атлантики опустевшим судном «Прометей». Вот тут-то и начинаются всякие странности и жуткости, которые затронут тех пассажиров «Цербера», кто везёт с собой на новую родину старые тайны.