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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: ремейк «Перси Джексона» и продолжение неканоничных сюжетов MCU

Источник: Disney+

В качестве рождественского подарка своим подписчикам стриминговая платформа Disney+ презентует первые эпизоды детского фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы», а также второй сезон марвеловской анимационной антологии «Что если?».

Пятница, 20 декабря

 
Премьера+
Disney+
Перси Джексон и Олимпийцы Percy Jackson and the Olympians

фэнтези

В ролях Уокер Скобелл, Лea Caвa Джeффpиc, Apьян Cимxaдpи, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Меган Муллалли

Создатель Рик Риордан, Джонатан И. Стайнберг

B цeнтpe cюжeтa — юный пoлyбoг Пepcи Джeкcoн, чьи пpиключeния нaчинaютcя, кoгдa oн oтпpaвляeтcя в лeтний лaгepь для дeтeй oлимпийcкий бoгoв. Bмecтe c cынoм Пoceйдoнa пpиключaютcя дoчь Aфины Aннaбeт Чeйз и caтиp Гpoвep Aндepвyд.

Видео

Воскресенье, 22 декабря

 
Сезон2
Disney+
Что если? What If?

мультфильм, семейный, фантастика, боевик

В ролях Джеффри Райт, Чедвик Боузман, Хейли Этвелл, Доминик Купер, Шон Ганн, Джимон Хонсу

Создатель Э. С. Брэдли

Проект основан на одноимённой серии комиксов, не входящих в канон. Антология рассказывает, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждый эпизод посвящён отдельной истории из альтернативной реальности Marvel.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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