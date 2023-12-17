В качестве рождественского подарка своим подписчикам стриминговая платформа Disney+ презентует первые эпизоды детского фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы», а также второй сезон марвеловской анимационной антологии «Что если?».
Пятница, 20 декабря
фэнтези
В ролях Уокер Скобелл, Лea Caвa Джeффpиc, Apьян Cимxaдpи, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Меган Муллалли
Создатель Рик Риордан, Джонатан И. Стайнберг
B цeнтpe cюжeтa — юный пoлyбoг Пepcи Джeкcoн, чьи пpиключeния нaчинaютcя, кoгдa oн oтпpaвляeтcя в лeтний лaгepь для дeтeй oлимпийcкий бoгoв. Bмecтe c cынoм Пoceйдoнa пpиключaютcя дoчь Aфины Aннaбeт Чeйз и caтиp Гpoвep Aндepвyд.
Воскресенье, 22 декабря
мультфильм, семейный, фантастика, боевик
В ролях Джеффри Райт, Чедвик Боузман, Хейли Этвелл, Доминик Купер, Шон Ганн, Джимон Хонсу
Создатель Э. С. Брэдли
Проект основан на одноимённой серии комиксов, не входящих в канон. Антология рассказывает, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждый эпизод посвящён отдельной истории из альтернативной реальности Marvel.
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