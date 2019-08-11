Новости сериалов — лучшее за неделю

Звезда «Новобранца» покинула сериал из-за домогательств и расизма — по словам актрисы, обидчиков было двое.
Главную роль в спин-оффе «Ходячих мертвецов» сыграет бисексуальный гендерфлюид Нико Торторелла — постапокалиптическое будущее инклюзивно как никогда.
Канал ABC отказался давать шанс проекту Дольфа Лундгрена и Сильвестра Сталлоне из-за его маскулинности — телевещателя интересуют только сильные женские персонажи.
Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс ушли на Netflix — цена вопроса исчисляется девятью цифрами.
Культовый фантастический хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом — в проекте заинтересован потоковый сервис Amazon.
По сценарию «Игры престолов» Дрогон случайно расплавил Железный трон — никаких сюжетных тонкостей, всё произошло спонтанно.
Телекритики оставили ни с чем «Игру престолов», отдав должное комедии «Дрянь» — профессиональные ценители проигнорировали грандиозный финал эпика.
Сериал «Судья Дредд: Мега-Сити 1» жив и находится в активном производстве — исполнительный продюсер Джейсон Кингсли держит зрителей в курсе дела.
Третий сезон «Американской истории преступлений» будет посвящён Монике Левински — участницу скандала заманили в команду исполнительных продюсеров.
«Титаны» — трейлер второго сезона супергеройского экшена — супергеройский экшен вернётся на экраны в начале сентября.