Новости сериалов — лучшее за неделю

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Восьмой сезон «Родины» выйдет в следующем году Новые игры августа 2019: Astral Chain, Ancestors: The Humankind Odyssey, Age of Wonders: Planetfall, Control и Man of Medan Amazon продлил «Пространство» на пятый сезон Netflix добавил пятому сезону «Люцифера» шесть эпизодов Квентин Тарантино намекает на «Убить Билла 3»
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Сегодня

СкороТелеовощи (видео)
СкороНоль кадров в секунду (черновик для спонсоров)

Выйдут в августе

12 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
14 СрНоль кадров в секунду
 
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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16 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
16 ПтЕВА (аудио)
17 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
16Телеовощи – 296: Принципы упёртого человечества
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
5Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
28Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
5ЕВА – 332: Оплата сосисками
 
 
27Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
 
33Лазер-шоу «Три дебила» – 364: Наш ответ «Чернобылю» и развитие вселенной «Рокки»
 
5ЕВА – 331: Интро-аутро
 
41Телеовощи – 294: Космические извращенцы
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