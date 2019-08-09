Канал ABC отказался давать шанс проекту Дольфа Лундгрена и Сильвестра Сталлоне из-за его маскулинности

На днях состоялся питчинг продюсируемого Сильвестром Сталлоне многосерийного проекта The International с Дольфом Лундгреном в главной роли. Будущий сериал был представлен потоковым сервисам Netflix и Apple TV+, а также эфирным вещателям FOX, CBS, NBC и ABC. Правда, последний отказался присутствовать на мероприятии по той простой причине, что вот ни чуточки не заинтересован в проекте. Говорят, всё исключительно потому, что главный персонаж — мужчина, а не женщина. И верно, кому в наши времена интересен боевик с мужиком в главной роли?..

Экшен-драма поведает об агенте под прикрытием из Департамента охраны и безопасности ООН. Секретный спецагент в исполнении Лундгрена — оперативник, без труда заменяющий целую группу спецназа, к тому же специалист по освобождению заложников.

Сценарий пишет шоураннер пилота Кен Сэнзел («Голубая кровь»), а режиссировать первую серию планирует сам Сталлоне. В производстве поучаствует компания Balboa Productions.