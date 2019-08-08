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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал ««Судья Дредд: Мега-Сити 1» жив и находится в активном производстве

Прошлым летом стало известно, что у сериала «Судья Дредд: Мега-Сити 1» появилась сценарная команда во главе с почётным ветераном-комиксистом Робом Уильямсом, которая написала текст пилота и даже разработала сценарный план первого и второго сезонов. С тех пор любая информация о проекте относилась к категории слухов, и поклонники вселенной сурового законника приуныли, предполагая, что сериал затерялся в производственном лимбе. Взбодритесь, ибо это не так.

На днях исполнительный продюсер сериала Джейсон Кингсли лаконично намекнул в своём твиттере на насыщенные трудовые будни, связанные с производством, дополнив пост красноречивым фото.

События многосерийного футуристического боевика развернутся в громадном перенаселённом мегаполисе XXII века и расскажут о тяготах службы, с которыми столкнётся команда судей — сотрудников правоохранительных органов будущего, наделённых полномочиями полицейского, судьи и палача. Предполагается, что Судья Дредд так или иначе появится в сериале, а блестяще воплотивший его в культовой полнометражке Карл Урбан прошлой осенью отметил, что готов вернуться к роли, если она окажется не просто пасхалкой, а будет сюжетно оправдана.

В исполнительных продюсерах сериала также числится Марк Стерн («Звёздный крейсер „Галактика“»). Британская компания-разработчик компьютерных игр Rebellion на пару с IM Global Television участвует в производстве.

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