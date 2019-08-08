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«Блудный сын» — свежий трейлер криминальной драмы с Майклом Шином

Телеканал FOX опубликовал ещё один трейлер криминальной драмы «Блудный сын» с Майклом Шином и Томом Пэйном. Точной даты выход у сериала пока нет, но уже известно, что стартует он этой осенью.

Смесь психологического триллера и семейной драмы поведает о страдающем неврозами психологе-криминалисте из Нью-Йорка Малкольме Брайте (Пэйн), который блестяще разбирается в образе мыслей маньяков, потому что приходится сыном знаменитому серийному убийце Хирургу (Шин). Малкольм помогает полиции раскрывать преступления и временами вынужден общаться с ненавистным ему отцом, а родитель не устаёт напоминать отпрыску, что между ними на самом деле очень много общего.

В сериале снимаются Беллами Янг, Лу Даймонд Филлипс, Аврора Перрино и Фрэнк Хартс. За сценарий отвечают Крис Федак («Чак») и Сэм Склавер («Шоу Бланта»). Оба выступают исполнительными продюсерами вместе с Грегом Берланти, Сарой Шехтер и режиссёром пилота Ли Толандом Кригером («Леденящие душу приключения Сабрины»).

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