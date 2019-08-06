«Титаны» — трейлер второго сезона супергеройского экшена

Мастера сурового косплея возвращаются. Потоковый сервис DC Universe выкатил трейлер второго сезона «Титанов». Продолжение супергеройского боевика выйдет на телеэкраны 6 сентября.

В центре истории — команда борцов за справедливость под предводительством Дика Грейсона (Брентон Туэйтс). Вместе с ним со злом воюют наделённые сверхспособностями Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт) и Бистбой (Райан Поттер). Во втором сезоне появятся два знаменитых персонажа вселенной DC: заматеревший Брюс Уэйн в исполнении Иэна Глена и смертоносный Слэйд Уилсон (он же Дефстроук), которого сыграет Эсай Моралес.

Исполнительными продюсерами проекта числятся Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти и Сара Шехтер.