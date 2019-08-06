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«Стамптаун» — свежий трейлер детективной драмы с Коби Смолдерс

Довольно скоро полку сильных, смелых и далеко не беспроблемных героинь прибавится — свежий трейлер криминальной драмы «Стамптаун» с Коби Смолдерс выходит на телеканале ABC этой осенью.

Многосерийная экранизация одноимённого комикса Грега Руки и Мэттью Саутворта рассказывает о лихой жизни ветерана армии Декс Париос, которая занимается частным сыском в городе Портленд штата Орегон. Со своей работой она справляется отлично, зато в жизни у Декс творится чёрт знает что. Разбираясь с чужими проблемами, она с готовностью отворачивается от своих собственных, что рано или поздно ей, конечно же, аукнется.

Помимо Смолдерс в сериале снимаются Джейк Джонсон, Майкл Или, Танту Кардинал, Коул Сибус, Эдриан Мартинес и Кэмрин Мэнхейм. Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»), Джейсон Ричман, Джастин Гринвуд и Дэйв Бернад выступают исполнительными продюсерами проекта.

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