Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс ушли на Netflix

В скором времени библиотека оригинальных проектов Netflix обогатится плодами творческих трудов сценарных светочей Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса — стриминговый сервис сумел отвоевать право на заключение контракта с шоураннерами «Игры престолов» у конкурентов.

Спустя три месяца после начала смотрин, в которых участвовали шесть крупных игроков, Бениофф и Уайсс заключили полный контракт с медиа-гигантом, который предусматривает создание — продюсирование, написание сценариев и режиссурау — новых фильмов и сериалов для потокового сервиса.

Первым новость сообщил портал Deadline и на правах эксклюзивности заявил, что в бумагах указана девятизначная цифра. В число конкурентов Netflix поначалу входили HBO/WarnerMedia, Disney, Comcast, Amazon и Apple, а к финалу в соперниках у него оставались лишь Amazon и Disney.

Мы счастливы приветствовать в Netflix мастеров-рассказчиков Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса. Они олицетворяют творческую силу, приводя в восторг своим эпическим повествованием аудиторию по всему миру. Мы ждём не дождёмся увидеть, что подарит их воображение нашим подписчикам. Тед Сарандос, пропустил восьмой сезон «Игры престолов»

Новая сделка, впрочем, не убережёт от опасности поклонников «Звёздных войн», потому что, конечно, не освобождает Бениоффа и Уайсса от обязательства снять новую трилогию по вселенной культового франчайза. В ближайшие годы плоды трудов творческого дуэта, несомненно, доставят множество сильных эмоций зрителям по всему миру.