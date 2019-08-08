В сериал по игре Halo записался специалист по спецэффектам из «Игры престолов» и «Чёрных парусов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал HN Entertainment сообщает, что в многосерийном фантастическом боевике по игровому франчайзу «Halo» важное пополнение — в творческую команду проекта влился Пол Стивенсон, занимавшийся спецэффектами в небезызвестных «Чёрных парусах», «Игре престолов» и «Последнем королевстве». Стивенсону, к слову, не так давно довелось работать с режиссёром сериала Отто Батхёрстом над фильмом «Робин Гуд: Начало».

События фантастического экшена развернутся в XXVI веке, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество проигрывает в неравной борьбе за выживание. Последней надеждой становится программа по созданию сверхлюдей-спартанцев, которые смогут помочь переломить ход войны.

В сериале кабельного канала Showtime снимаются Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач и Кейт Кеннеди. Шоураннерами числятся Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист проекта Кайл Киллен («Пробуждение»). Производством курируют Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV. Съёмки начнутся осенью в Будапеште, премьеру обещают в первой четверти 2021 года.