«Беверли-Хиллз, 90210» — как снималось возвращение культового сериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В преддверии премьеры громкого возвращения телеканал FOX опубликовал ролик о создании «BH90210», который даст поклонникам ещё один повод взгрустнуть о неумолимости времени:

Изрядно потрёпанные жизнью, но не растерявшие обаяния актёры расскажут, у кого и как родилась эта безумная идея (спойлер, у Тори Спеллинг), и каково было снова собраться вместе, а также вспомнят о покинувшем их весной этого года товарище Люке Перри.

Остальные обитатели Беверли-Хиллз, в числе которых Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Джейсон Пристли, Йен Зиринг, Брайан Остин Грин, Габриель Картерис и вышеупомянутая Спеллинг, вернутся к сделавшим их знаменитыми ролям.

Первый из шести эпизодов комедийного мокьюментари выйдет в эфир FOX уже сегодня.