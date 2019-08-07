 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Сериал Дональда Гловера «Атланта» продлён на четвёртый сезон Новости аниме — лучшее за неделю Лучшее аниме весны 2019 года — голосование Новости аниме — лучшее за неделю «Ведьмак» — свежие промо-фото и подробности о сериале с Comic-Con
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Беверли-Хиллз, 90210» — как снималось возвращение культового сериала

В преддверии премьеры громкого возвращения телеканал FOX опубликовал ролик о создании «BH90210», который даст поклонникам ещё один повод взгрустнуть о неумолимости времени:

Изрядно потрёпанные жизнью, но не растерявшие обаяния актёры расскажут, у кого и как родилась эта безумная идея (спойлер, у Тори Спеллинг), и каково было снова собраться вместе, а также вспомнят о покинувшем их весной этого года товарище Люке Перри.

Остальные обитатели Беверли-Хиллз, в числе которых Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Джейсон Пристли, Йен Зиринг, Брайан Остин Грин, Габриель Картерис и вышеупомянутая Спеллинг, вернутся к сделавшим их знаменитыми ролям.

Первый из шести эпизодов комедийного мокьюментари выйдет в эфир FOX уже сегодня.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Беверли-Хиллз, 90210
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Банда снова вместе — свежий тизер нетипичного возвращения «Беверли-Хиллз, 90210»
 
Новые сериалы 5–11 августа
 
«Беверли-Хиллз, 90210» — как снималось возвращение культового сериала

Тоже интересно

 
Кино Третий короткометражный приквел «Бегущего по лезвию 2049»
 
Кино Трейлер фильма «Фаренгейт 11/9» — про то, как Дональд Трамп разрушает США
 
«Игра престолов» — кадры из пятого эпизода восьмого сезона
 
Кино «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — трейлер
 
Кино Новый «Хеллбой» больше не принижает чувство собственной важности его создателя
 
Кино Анна Фэрис займёт роль мужчины в ремейке комедии «За бортом»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
СкороНоль кадров в секунду
СкороКГ играет: Hollow Knight, часть 8 (трансляция)

Выйдут в августе

 
8 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
8 Чт20:00КГ играет: Nioh, часть 3 (трансляция)
9 Пт18:00КГ играет: Игровой коллаж №28 (трансляция)
9 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
9 ПтЕВА (аудио)
10 СбТелеовощи (аудио)
11 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
0Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
3ЕВА
 
 
27Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
 
33Лазер-шоу «Три дебила» – 364: Наш ответ «Чернобылю» и развитие вселенной «Рокки»
 
5ЕВА – 331: Интро-аутро
 
41Телеовощи – 294: Космические извращенцы
 
16Ноль кадров в секунду – 274: Борода предназначения
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Инсайдер: Bully 2 в разработке и выйдет как кроссген-проектНе играйте в одиночку - представлен новый дневник разработчиков хоррора Man of Medan, посвященный режиму для двух игроковDeath Stranding пропала из списка эксклюзивов PlayStation 4 на сайте SonyШоураннер сериала «Ведьмак» от Netflix посетила CD Projekt REDЛюбое ваше решение будет иметь последствия - авторы GreedFall рассказали об основных особенностях ролевой игры в новом обзорном трейлере

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru