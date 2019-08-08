«Игроки» — трейлер пятого сезона спортивной драмеди с Дуэйном Джонсоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Пятый сезон «Игроков» с Дуэйном Джонсоном обзавёлся полноценным трейлером, который напоминает, что продолжение стартует на кабельном канале HBO 25 августа.

Главный герой спортивной драмеди — бывшая звезда НФЛ, а нынче финансовый менеджер игроков Спенсер Страсмор (Джонсон), пытающийся основательно закрепиться на олимпе современного спортивного бизнеса.

В сериале снимаются Роб Кордри, Джон Дэвид Вашингтон, Омар Бенсон Миллер, Донован Картер, Трой Гэрити, Лондон Браун, Жасмин Саймон, Бриттани С. Холл и Рассэл Брэнд. Исполнительными продюсерами выступают создатель сериала Стивен Левинсон («Красавцы»), а также Дуэйн Джонсон, Марк Уолберг, Дэни Гарсиа, Питер Берг и Дэнис Биггс.