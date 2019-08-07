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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Третий сезон «Американской истории преступлений» будет посвящён Монике Левински

Многострадальный третий сезон антологии Райана Мёрфи «Американская история преступлений» в очередной раз претерпевает изменения. Изначально запланированный сюжет об урагане Катрина несколько раз переписывался, несмотря на уже утверждённых исполнителей главных ролей, и в конечном счёте всё же был заменён на давно вынашиваемую скандальную историю Моники Левински.

Создатель сериала никогда не скрывал своего интереса к этой теме, но всё упиралось в отсутствие желания самой «виновницы торжества» участвовать в проекте, без которого Мёрфи считал некорректным им заниматься:

Я сказал ей: «Никто кроме тебя не должен рассказывать твою историю. Если ты захочешь продюсировать её со мной, я буду рад; но ты должна быть продюсером и должна получить от этого все чёртовы деньги».

 
Райан Мёрфи, открытый феминист

Но вот Левински удалось заманить в исполнительные продюсеры, а значит, причин откладывать съёмки больше нет.

На главную роль уже утвердили Бини Фелдштейн («Леди Бёрд»,«Реальные упыри»), любимица мастера антологий Сара Полсон сыграет Линду Трипп, бывшую сотрудницу Белого дома, свидетельствовавшую против Билла Клинтона, а уже отыгравшей во втором сезоне Аннали Эшфорд («Мастера секса») досталась роль Паулы Джонс, ещё одной жертвы неуёмных сексуальных аппетитов бывшего Президента США.

Съёмки должны стартовать в феврале, а премьера намечена на 27 сентября следующего года.

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Темы
 
Американская история преступлений
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