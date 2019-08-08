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«Господин посредник» — трейлер второго сезона криминальной драмеди

Кабельный канал FX опубликовал трейлер второго сезона «Господина посредника». Создателем и сценаристом выступает Скотт Райан, играющий в сериале главную роль. Криминальная драмеди возвращается на экраны 12 сентября.

Рэй Шусмит в исполнении Райана — отец, бывший муж, бойфренд и лучший друг. Не так-то просто управляться со всеми этими социальными ролями в современном мире, особенно если ты наёмник. Во втором сезоне работа и личная жизнь главного героя неизбежно пересекаются, что добавляет Рэю головной боли.

В сериале снимаются Дэймон Херриман, Джастин Росняк, Брук Сатчуэлл, Джексон Тозер, Николас Кассим и другие.

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