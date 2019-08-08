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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Возвращение «Табу» на экраны зависит исключительно от Тома Харди

Мистическая драма «Табу» Тома Харди и Стивена Найта получила заказ на съёмки второго сезона позапрошлой весной, а в начале предыдущего года стало известно, что сценарий продолжения почти готов, и всё зависит от занятости его создателей Найта и Харди, который к тому же играет в сериале главную роль.

В ходе пресс-тура TCA глава канала FX Джон Ландграф сообщил, что переговоры по сериалу интенсивно ведутся и в целом всё по-прежнему в силе: Стивен Найт придерживается первоначального плана снять три сезона. Непонятно лишь, где, когда и как к проекту планирует вернуться Том Харди, у которого впереди съёмки во втором «Веноме».

Ландграф признался, что ему несложно представить два варианта развития событий: относительно быстро отснятые второй и третий сезоны или же ни одного, буде Харди так и не сумеет расчистить в своём напряжённом графике время для сериала.

По словам Ланграфа, с учётом обстоятельств рассматривается такая альтернативу: продолжать повествование, не зацикливаясь на персонаже Харди, дабы не отнимать у актёра слишком много времени и сил. Но, видимо, такой вариант не очень-то устраивает создателей и актёра, поэтому проект до сих пор находится в подвешенном состоянии.

В первом сезоне Джеймс Дилейни (Харди) возвращается в Лондон из долгих скитаний по Африке с пригоршней алмазов и далеко идущими планами. Отказавшись продавать семейный бизнес воротилам из Ост-Индской компании, он бросает им вызов, сколотив собственную судовладельческую империю. Очень скоро главный герой оказывается в центре невероятно опасной игры, которая может стоить ему всех его денег и самой жизни.

Исполнительными продюсерами сериала выступают сценарист Стивен Найт, Ридли Скотт, Кейт Кроу, Дин Бэйкер и авторы оригинальной идеи Том и Чипс Харди.

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Табу
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