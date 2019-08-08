Авторы кампании по спасению «Пространства» побывали в гостях у сериала

Прошлой весной, после объявления о закрытии кабельным каналом Syfy космической эпопеи «Пространство», среди фанатов сериала нашлись особенно деятельные и творческие натуры, которые вместо бесполезных истерик в интернете развернули настоящую кампанию по спасению проекта, в рамках которой даже оплатили самолёт с красноречивым баннером #SaveTheExpanse, летавший над офисом Amazon Studios в Лос-Анджелесе.

По официальной версии, именно активность поклонником спасла сериал — Amazon приютил его у себя и заказал съёмки четвёртого сезона, а недавно успел продлить и на пятый. В честь таких приятных событий команда «Пространства» пригласила авторов кампании посетить закулисье проекта. Получилась очень тёплая, эмоциональная и насыщенная впечатлениями встреча, о чём поведает специальный видеоролик.

Четвёртый сезон космической фантастики выйдет на экраны 13 декабря.