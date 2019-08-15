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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Колесо времени» обрёл своих главных героев

Кастинг-лист многосерийной экранизации знаменитой фэнтезийной эпопеи Роберта Джордана «Колесо времени» переживает крупное пополнение. К закрепившей за собой главную роль Розамун Пайк в проект Amazon на основные роли записались Мадлен Мэдден («Дора и затерянный город»), Зои Робинс («Хроники Шаннары»), Барни Харрис («Клуб миллиардеров»), Маркус Рутерфорд и Йоша Страдовски.

В сериале Морейн Дамодред (Пайк) из могущественного тайного женского ордена Айз Седай отправляется в опасное путешествие вместе с пятью спутницами и спутниками. Женщина верит, что один из её сопровождающих — реинкарнация великого человека, который, как гласит предсказание, может спасти человечество либо оказаться причиной его гибели.

Мэдден сыграет Эгвейн ал’Вир, Робинс — Найнив ал’Миру, Харрис сыграет Мэта Коутона, Рутерфорд — Перрина Айбарру, а Страдовски — Ранда ал’Тора.

Сценарием занимается шоураннер проекта Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»); он также выступает исполнительным продюсером наравне с Риком Сэлвиджем, Ларри Мондрэгоном, Тедом Филдом и Майком Вебером. Режиссирует Ута Бризвитц («Мир Дикого Запада»). Производство контролируют Sony Pictures Television, Amazon Studios, Red Eagle Entertainment и Radar Pictures. Съёмки должны начаться в начале осени в Праге.

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Колесо времени
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