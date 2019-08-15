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«Звёздные войны: Сопротивление» — трейлер второго сезона анимационной фантастики

У второго сезона анимационного сериала «Звёздные войны: Сопротивление» появился первый трейлер. Приключенческая фантастика по вселенной Джорджа Лукаса вернётся на экраны 6 октября.

События первого сезона разворачивались накануне происходящего в седьмом киноэпизоде «Звёздные войны: Пробуждение Силы». Молодой талантливый пилот Казуда Зионо вступает в ряды Сопротивления, чтобы поучаствовать в сверхсекретной разведывательной миссии против набирающего силу Первого ордена. Второй сезон поведает о происходившем во временной линии «Последних джедаев». Главным героям предстоит иметь дело с тысячами опасностей, включая генерала Хакса и его нынешнего начальника — Верховного лидера Первого ордена Кайло Рена.

Персонажей озвучивают Кристофер Шон (Казуда Зионо), Сьюзи Макграт (Тэм Ривора), Скотт Лоуренс (Джарек Йегер), Оскар Айзек (По Дэмерон), Гвендолин Кристи (капитан Фазма), Мирна Веласко (Торра Доза), Джош Бренер (Нику Возо), Рэйчел Батера (генерал Лея Органа) и другие.

Автором проекта числится Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов», «Звёздные войны: Повстанцы»). Режиссёр-постановщик — Эми Бет Кристенсон. Исполнительными продюсерами являются входившие в команду «Войн клонов» и «Повстанцев» Афина Портильо и Джастин Ридж, а также Брэндон Оман.

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