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Пайпер Перабо получила роль в сериале «Ужасы по дешёвке: Город ангелов»

Актёрский состав мистического триллера «Ужасы по дешёвке: Город ангелов» пополнился за счёт Пайпер Перабо («Престиж», «Тайные связи»).

События спин-оффа «Ужасов по дешёвке» разворачиваются в Лос-Анджелесе 1938 года. Время и место пропитаны американо-мексиканским фольклором и социальным напряжением. Центральный конфликт разыгрывается между приверженцами культа Санта Муэрте и дьяволопоклонниками. В повествовании тесно переплетутся мистика и реальность, творя новые оккультные мифы и создавая моральные дилеммы для действующих лиц.

Перабо сыграет Линду Крафт, супругу доктора Питера Крафта (Рори Киннир) и мать двоих детей, разочаровавшуюся в собственном муже и откровенно заскучавшую от однообразия загородной жизни.

В сериале также снимаются Дэниел Дзоватто, Натали Дормер, Джессика Гарза, Керри Бише, Майкл Глэдис, Доминик Шервуд, Итан Пек, Натан Лэйн и другие. Исполнительными продюсерами сериала выступают его создатель и сценарист Джон Логан, Майкл Агилар («Шучу»), Сэм Мендес («007: Спектр») и Пиппа Харрис («Пустая корона»). Съёмочный процесс запустят в этом году.

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Темы
 
Ужасы по дешёвке: Город ангелов
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