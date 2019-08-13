Новые потоковые сервисы тратят на оригинальный контент куда больше, чем Netflix

Война требует средств, и сражение потоковых сервисов — совсем не исключение. В погоне за зрительским вниманием и новыми подписчиками готовящиеся к запуску и уже не первый год функционирующие цифровые платформы тратят миллиарды на создание оригинального контента.

Долгое время Netflix возглавлял список стриминговых сервисов, ежегодно увеличивая сумму, с которой готов расстаться ради создания новых полнометражных и многосерийных проектов. Но время вносит свои коррективы и, по информации портала THR, картина изменилась. Нынче список главных транжир от индустрии возглавляют потоковые сервисы, которые ещё даже не запущены в работу, зато активно работают над наполнением своей видеотеки.

Первая шестёрка самых щедрых сервисов цифрового видео выглядит так:

Disney — $ 24 млрд NBCUniversal — $ 13 млрд WarnerMedia — $ 11 млрд Netflix — $ 10,5 млрд Amazon — $ 8,6 млрд Apple — $ 1 млрд

Далеко не секрет, что в последнее время Netflix пытается оптимизировать расходы и готов тратить значительно больше на производство уже проверенных временем проектов, ощутимо повышая их финансирование только после второго сезона. Вдобавок потоковый сервис куда легче расстаётся с не оправдавшими надежд новичками. Поможет ли ему это достойно конкурировать с решительно нацеленными на конкисту зрительской аудитории новичками, покажет время.