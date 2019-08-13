Сборный трейлер многосерийных премьер канала HBO

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выкатил наполненный свежими кадрами сборный трейлер, посвящённый сериалам (премьерам и не только), которые выйдут в эфир в этом и в следующем году.

В промо-ролике представлены эпическое фэнтези «Тёмные начала» по трилогии Филипа Пулмана, многосерийные «Хранители» Дэймона Линделофа, успевший стартовать второй сезон семейной саги «Наследники», финальный сезон драмы об американской порноиндустрии «Двойка», премьера комедии Дэнни Макбрайда «Праведные Джемстоуны», а также продолжение технотриллера «Мир Дикого Запада», костюмированная драма «Екатерина Великая», спортивная драмеди «Игроки» и заключительная часть комедии «Кремниевая долина».

В блок сериалов 2020 года входят долгожданный второй сезон «Молодого Папы» под названием «Новый Папа», свежий сезон авторской комедии Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм», новая комедия от Армандо Ианнуччи «5 авеню», триллер «Отмена» с Николь Кидман и многое другое.