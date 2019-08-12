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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Утреннее шоу» — тизер медийной драмы со Стивом Кареллом, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер производственной драмы «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Стивом Кареллом и Риз Уизерспун в главных ролях. 10-серийный первый сезон выйдет этой осенью. Точной даты выхода у проекта пока нет.

Сериал расскажет о закулисных драмах медийного пространства Нью-Йорка и наполненных профессиональными вызовами жизнях людей, помогающих Америке просыпаться по утрам. Сюжет обогащает книга Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV корреспондента CNN Брайана Стелтера.

Сценарий написала Керри Эрин («Мотель Бейтсов»), в режиссёрском кресле — Мими Ледер («Бесстыдники»); они также выступают исполнительными продюсерами наравне с Энистон, Уизерспун, Элленбергом и Стивом Кловзом. Стелтер числится консультантом проекта.

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Видео Утреннее шоу
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LIVEЛазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в августе

13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
14 СрНоль кадров в секунду
 
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
16 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
16 ПтЕВА (аудио)
17 СбТелеовощи (аудио)
18 ВсТелеовощи (видео)
20 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
20Телеовощи – 296: Принципы упёртого человечества
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
5Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
29Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
7ЕВА – 332: Оплата сосисками
 
27Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
 
33Лазер-шоу «Три дебила» – 364: Наш ответ «Чернобылю» и развитие вселенной «Рокки»
 
5ЕВА – 331: Интро-аутро
 
41Телеовощи – 294: Космические извращенцы
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