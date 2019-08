«Утреннее шоу» — тизер медийной драмы со Стивом Кареллом, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер производственной драмы «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Стивом Кареллом и Риз Уизерспун в главных ролях. 10-серийный первый сезон выйдет этой осенью. Точной даты выхода у проекта пока нет.

Сериал расскажет о закулисных драмах медийного пространства Нью-Йорка и наполненных профессиональными вызовами жизнях людей, помогающих Америке просыпаться по утрам. Сюжет обогащает книга Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV корреспондента CNN Брайана Стелтера.

Сценарий написала Керри Эрин («Мотель Бейтсов»), в режиссёрском кресле — Мими Ледер («Бесстыдники»); они также выступают исполнительными продюсерами наравне с Энистон, Уизерспун, Элленбергом и Стивом Кловзом. Стелтер числится консультантом проекта.