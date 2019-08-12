«Корона» — видеоанонс даты выхода третьего сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выпустил видеоанонс третьего сезона исторической драмы «Корона», которая вернётся на экраны 17 ноября.

Третий сезон охватит события «эры Вильсона». Впервые Гарольд Вильсон занял пост премьер-министра Великобритании в 1964 году. Это время взлёта Beatles и победы страны в Чемпионате мира по футболу.

В актёрский состав третьего сезона входят Оливия Колман (королева Елизавета II), Тобайас Мензис (принц Филипп), Хелена Бонем Картер (принцесса Маргарет) и Бен Дэниелс (лорд Сноудон). Шоураннером и сценаристом проекта выступает Питер Морган («Королева»).