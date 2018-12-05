«Сорвиголова»: Успехи третьего сезона и слухи об истинном виновнике закрытия

Страсти вокруг закрытого «Сорвиголовы» не утихают. Масла в огонь подливают новые слухи, теории и данные от сторонних ресурсов, заполняющие информационный вакуум — Netflix закрыл сериал после приведшего в восторг зрителей и критиков третьего сезона, не назвав причин своего решения. На днях в деле появились два новых вводных: статистическая сводка от Parrot Analytics и слух о том, что Netflix не имеет прямого отношения к закрытию сериала.

Судя по информации, предоставленной вышеозначенной аналитической конторой, криминальная драма о слепом адвокате в который раз подтвердила свой статус самой успешной постановки из квартета сольников об уличных супергероях. На последней неделе по зрительским запросам в США «Сорвиголова» занял почётное четвёртое место среди всех оригинальных сериалов от потоковых сервисов на всех цифровых платформах. Его сумели обойти лишь «Нарки», «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Очень странные дела» — все три проекта тоже принадлежат Netflix. Количество запросов на просмотр «Сорвиголовы» к концу ноября достигло 30 млн.

Если эти данные верны, жаловаться потоковому сервису было не на что, не считая всем известной ситуации, сложившейся после заявления Disney о создании собственной стриминговой платформы, которая станет домом для всех будущих телепроектов Marvel. Старые же проекты с участием персонажей, на которых у Netflix нет и не было никаких прав, попросту закрываются по решению правообладателя, дабы не кормить конкурента. Возможно, именно на это намекнул главред портала Collider Стивен Вайнтрауб в своём твиттере. Правда, он не стал раскрывать источник информации и причины, по которым Marvel мог пойти на такой шаг.

Этот слух вполне может оказаться правдивым в свете того, как искреннее удивились новостям о закрытии сценаристы проекта, успевшие подготовить развёрнутый план четвёртого сезона, который шоураннер Эрик Олесон уже активно обсуждал с руководством Netflix.