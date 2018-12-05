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«Леденящие душу приключения Сабрины» — трейлер спецэпизода «Сказка Середины зимы»

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер спецэпизода «Леденящих душу приключений Сабрины» — праздничная серия под названием «Сказка Середины зимы» выйдет 14 декабря.

Церковь ночи наряду с остальными ведьмовскими ковенами отмечает Йоль, праздник зимнего солнцестояния — самую длинную ночь в году, когда домочадцы собираются у праздничного камина, распевают языческие гимны и рассказывают друг другу страшилки. Но подобные торжества — это ещё и время для гостей, долгожданных и незваных. Никогда не знаешь, кто или что может свалиться к тебе в дом через каминную трубу.

В сериале снимаются Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль и другие.

Автор одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакаса занимается сценарием и выступает исполнительным продюсером наряду с режиссёром Ли Толандом Кригером («Ривердейл»), Грегом Берланти (вселенная «Стрелы») и Сарой Шехтер. Производством заведует Warner Bros. Television.

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