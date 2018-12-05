За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вслед за Рупертом Гринтом в 10-серийный психологический триллер от М. Найта Шьямалана («Неуязвимый», «Шестое чувство») и Apple записался Тоби Кеббелл (фильмы «Рок-н-рольщик», «Конг: Остров черепа»). Ему досталась главная мужская роль в пока что безымянном проекте.

У сериала по-прежнему нет официального синопсиса, но общее описание сюжета имеется. История начинается с того, что новоявленные родители Дороти (Лорен Эмброуз) и Шон Тёрнер (Тоби Кеббелл) нанимают для своего новорождённого малыша молодую няню Лианну (Нелл Тайгер Фри).

Сценарием занимается Тони Басгэллоп («24 часа: Проживи ещё день», «Берлинская резидентура»), а Шьямалан срежиссирует первый эпизод. Оба числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Ашвином Раджаном («Сплит»), Джейсоном Блюменталем («Великий уравнитель»), Тоддом Блэком и Стивом Тишем. Производство контролирует студия Шьямалана Blinding Edge Pictures.