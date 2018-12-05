 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Marvel обещает Сорвиголове будущее после Netflix Настольные впечатления: «Пиксель Тактикс», «Эпичные схватки боевых магов», «Чужая планета», «Ужас Аркхэма» и «Миры Ктулху» Съёмки шестого сезона «Кремниевой долины» отложены на полгода Объявлен месяц премьеры восьмого сезона «Игры престолов» «Никакой активности» — трейлер второго сезона
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

NBC продлил «Хорошее место» на четвёртый сезон

Третий сезон комедии «Хорошее место» как раз готовиться уйти на традиционный для многих сериалов зимний хиатус, а телеканал NBC уже одобрил съёмки четвёртого сезона. Количество серий в продолжении пока не оглашается.

Рейтинги любимца критиков и зрителей снизились, но не настолько, чтобы лишить его продления. С учётом отложенным просмотров каждый новый эпизод собирает у экранов 4,6 млн зрителей с показателем 1,6 в ключевой возрастной категории «16–49 лет». Это в среднем на 16% ниже результатов прошлого сезона, но не мешает «Хорошему месту» оставаться самой высокорейтинговой комедией на канале.

История начинается с того, что взбалмошная Элеонор (Кристен Белл), по нелепости погибнув, попадает в загробный мир, который иначе как раем не назовёшь. Выяснив, что попала туда по ошибке, Элеонор понимает, куда её отправят, если правда вскроется, поэтому решает немедленно исправиться, что не так-то просто сделать.

Помимо Белл в основной актёрский состав сериала входят Тед Дэнсон, Уильям Джексон Харпер, Джамила Джамил, Мэнни Хасинто и Д’Арси Карден.

Автором сериала выступает Майкл Шур («Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9»). Исполнительными продюсерами наряду с Шуром числятся Дэвид Майнер, Морган Сакетт и Дрю Годдард. За производство отвечают Universal Television, Fremulon и 3 Arts Entertainment.

1 Обсудить
Темы
 
Хорошее место
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 18–24 сентября
 
Новые сериалы 19—25 сентября
 
Новые сериалы 24–30 сентября

Тоже интересно

 
Игры Death Stranding — Гильермо дель Торо и Хидео Кодзима снова вместе
 
Аниме «Сказания Зестирии: Крест 2» — 01
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Взрывная блондинка»
 
Кино «Лига справедливости» — финальный трейлер
 
Кино «Чёрная вода» — трейлер нового фильма Романа Каримова
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 202: Итоги года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Инсайдер: Resident Evil 8 и ремейк Resident Evil 3 находятся в активной разработкеUnreal Tournement - глава Epic Games Тим Суини рассказал, что происходит с игройNier: Automata - продажи игры достигли новой высоты, Йоко Таро поблагодарил аудиториюCapcom расширяется и совершенствует движок RE Engine. Готовится секретный проект, который удивит фанатовSuper Smash Bros. Ultimate - Nintendo активно продвигает новый эксклюзив для Switch, появились фотографии с билбордами
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика