NBC продлил «Хорошее место» на четвёртый сезон

Третий сезон комедии «Хорошее место» как раз готовиться уйти на традиционный для многих сериалов зимний хиатус, а телеканал NBC уже одобрил съёмки четвёртого сезона. Количество серий в продолжении пока не оглашается.

Рейтинги любимца критиков и зрителей снизились, но не настолько, чтобы лишить его продления. С учётом отложенным просмотров каждый новый эпизод собирает у экранов 4,6 млн зрителей с показателем 1,6 в ключевой возрастной категории «16–49 лет». Это в среднем на 16% ниже результатов прошлого сезона, но не мешает «Хорошему месту» оставаться самой высокорейтинговой комедией на канале.

История начинается с того, что взбалмошная Элеонор (Кристен Белл), по нелепости погибнув, попадает в загробный мир, который иначе как раем не назовёшь. Выяснив, что попала туда по ошибке, Элеонор понимает, куда её отправят, если правда вскроется, поэтому решает немедленно исправиться, что не так-то просто сделать.

Помимо Белл в основной актёрский состав сериала входят Тед Дэнсон, Уильям Джексон Харпер, Джамила Джамил, Мэнни Хасинто и Д’Арси Карден.

Автором сериала выступает Майкл Шур («Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9»). Исполнительными продюсерами наряду с Шуром числятся Дэвид Майнер, Морган Сакетт и Дрю Годдард. За производство отвечают Universal Television, Fremulon и 3 Arts Entertainment.