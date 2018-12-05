Махершала Али убедил автора «Настоящего детектива» сделать главного героя афроамериканцем

Третий сезон «Настоящего детектива» мог выглядеть иначе, если бы не нынешний исполнитель главной роли Махершала Али. В интервью Actors on Actors от издания Variety актёр рассказал, как ему удалось повлиять на решение автора антологии Ника Пиццолатто изменить сценарий.

Изначально Али предложили роль второго детектива, которая в итоге досталась Стивену Дорффу:

Я мог бы играть другого главного героя, персонажа второго плана. Но я подумал: «Да вся моя карьера состоит из таких ролей, и ни разу мне не доставалось главной. Мне 43, и если я не получу её сейчас, могу не получить никогда.

В первоначальном сценарии детектив из Арканзаса Уэйн Хэйс был белым парнем, и автор не собирался так легко отступаться от этого замысла. Дабы убедить шоураннера доверить ему роль, Али показал Пиццолатто фотографии своего деда, офицера полиции штата:

Я ему говорю: «Видишь, в 60-х и 70-х мы действительно служили в полиции. И я думаю, твоя история только выиграет, если центральный персонаж будет чёрным.

По словам Али, такой поворот поможет сюжету исследовать проблемы расизма в Арканзасе:

Вот смотри, ты ведущий детектив, опрашиваешь свидетелей — белых людей, а они даже в глаза тебе не смотрят. Задаёшь им вопрос, а они отвечают белому детективу. Расизм — это не обязательно называть кого-то словом на букву «н», порой это нежелание человека даже взглянуть в твою сторону или отмахнуться, если ты, к примеру, за что-то его поблагодарил.

Создатель взял несколько дней на раздумья и в итоге согласился с доводами актёра — сценарий переписали.

Мрачная криминальная антология вернётся на канал HBO с третьим сезоном 13 января. На этот раз события разворачиваются в окрестностях курортного городка Озарк. История развивается в трёх временных линиях. Расследованием жестокого преступления занимаются детективы Уэйн Хэйс (Махершала Али) и Роланд Уэст (Стивен Дорфф).

Шоураннером, сценаристом и вторым режиссёром выступает Ник Пиццолатто. В съёмках поучаствовали постановщики Джереми Солнье («Зелёная комната») и Дэниел Сакхайм («Игра престолов», «Американцы»). Сакхайм и Пиццолатто входят в команду исполнительных продюсеров вместе с Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсоном и Кэри Фукунагой.