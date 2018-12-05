У пятого сезона «Лютера» появилась дата выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал BBC One приготовил замену «Шерлоку», имевшему обыкновение выходить в первый день нового года. На этот раз 1 января празднующие зрители смогут насладиться просмотром первой серии пятого сезона «Лютера».

Продолжение детективного триллера расскажет о прокатившейся по Лондону волне громких и жестоких убийств. Джон Лютер (Идрис Эльба) и его новая напарница Кэтрин Хэллидэй (Вунми Моссаку) берутся расследовать запутанное дело с множеством зацепок и подозреваемых. Попутно Лютеру приходится разбираться с матёрым гангстером Джорджем Корнелиусом, планирующим прибить детектива.

В сериале снимаются Рут Уилсон, Дермот Краули, Майкл Смайли, Патрик Мэлахайд и другие. Четырёхсерийный пятый сезон снял Джейми Пэйн («Алиенист») по сценарию бессменного автора сериала Нила Кросса.