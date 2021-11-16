В декабре 2022 года Netflix выпустит продолжение игрового сериала «Алиса в Пограничье»

В декабре 2020 года Netflix выпустил первый сезон игрового сериала «Алиса в Пограничье» (Imawa no Kuni no Alice) и анонсировал его продолжение. Но только недавно стало известно, что второй сезон «Алисы в Пограничье» появится на Netflix в декабре 2022 года.

Синопсис сериала от Netflix:

Непутевый геймер вместе с двумя друзьями попадают в альтернативную версию Токио, где им приходится бороться за свои жизни в жестоких соревнованиях. Цитата из пресс-релиза

«Алиса в Пограничье» — экранизация одноимённой манги Харо Асо. Оригинальная манга выходила в 2010–2016 годах и была собрана в 18 томов. У неё есть продолжение Imawa no Kuni no Alice Retry и несколько спин-оффов.

Студии Silver Link и Connect в 2014–2015 годах выпустили сразу на дисках три эпизода аниме, снятых по манге «Алиса в Пограничье».