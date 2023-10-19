Ощути ностальгию с отрывком из третьего эпизода второго сезона «Локи»

Поп-культура, ассимилирующая безбрежные мифологические пространства, неизбежно будет их скукоживать и максимально упрощать. И это очень расстраивает одного бога обмана. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал отрывок из третьего эпизода второго сезона «Локи», где заглавный герой и его спутник оказались в парке развлечений, но вряд ли по тем же самым причинам, что и подавляющее большинство тамошних посетителей.

Свежий эпизод приключенческого сольника с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном выходит уже через несколько часов.