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Ощути ностальгию с отрывком из третьего эпизода второго сезона «Локи»

Поп-культура, ассимилирующая безбрежные мифологические пространства, неизбежно будет их скукоживать и максимально упрощать. И это очень расстраивает одного бога обмана. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал отрывок из третьего эпизода второго сезона «Локи», где заглавный герой и его спутник оказались в парке развлечений, но вряд ли по тем же самым причинам, что и подавляющее большинство тамошних посетителей.

Свежий эпизод приключенческого сольника с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном выходит уже через несколько часов.

Теги
ВидеоЛоки
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Источник фотографий: Depositphotos

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