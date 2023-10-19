Три богатыря по-новому — кадры со съёмок фэнтези «Молот ведьм»

Онлайн-кинотеатр START презентовал первые кадры с завершившихся съёмок своего фэнтези — восьмисерийного «Молота ведьм». И нет, речь не об экранизации нетленного труда Генриха Крамера и Якоба Шпренгера. Главными героями сюжета стали Алексей Попов (Вадим Соснин), Никита Добрынин (Матвей Зубалевич) и Илья Муромцев (Антон Батырев).

Срежиссировал сериал Евгений Бедарев по сценарию, который написал вместе с Олегом Дивовым.

В городке под названием Калязин расположен секретный институт по изучению магии. Однажды из его лаборатории сбегает сильнейшая колдунья, которая из мести за свой плен отсекает город от внешнего мира и начинает обращать горожан в сказочных существ. Ну а воевать с ней будут вышеперечисленные товарищи — Попов, Добрынин и Муромцев.