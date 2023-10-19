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Три богатыря по-новому — кадры со съёмок фэнтези «Молот ведьм»

Онлайн-кинотеатр START презентовал первые кадры с завершившихся съёмок своего фэнтези — восьмисерийного «Молота ведьм». И нет, речь не об экранизации нетленного труда Генриха Крамера и Якоба Шпренгера. Главными героями сюжета стали Алексей Попов (Вадим Соснин), Никита Добрынин (Матвей Зубалевич) и Илья Муромцев (Антон Батырев).

Срежиссировал сериал Евгений Бедарев по сценарию, который написал вместе с Олегом Дивовым.

Кадры из сериала «Молот ведьм» Кадры из сериала «Молот ведьм» Кадры из сериала «Молот ведьм» Кадры из сериала «Молот ведьм» Кадры из сериала «Молот ведьм» Кадры из сериала «Молот ведьм»

В городке под названием Калязин расположен секретный институт по изучению магии. Однажды из его лаборатории сбегает сильнейшая колдунья, которая из мести за свой плен отсекает город от внешнего мира и начинает обращать горожан в сказочных существ. Ну а воевать с ней будут вышеперечисленные товарищи — Попов, Добрынин и Муромцев.

Теги
ГалереяМолот ведьм
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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