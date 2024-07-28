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Колин Фаррелл лютует в мрачном трейлере «Пингвина»

Мир — это сплошь хаос и суета. И нужно уметь в этой сутолоке вертеться, чтобы получить то, чего хочешь. На полях Comic Con 2024 обнародовали мрачный полноценный трейлер криминальной драмы «Пингвин» с Колином Фарреллом и Кристин Милиоти в главных ролях.

Премьера намечена на 18 сентября.

Мини-сериал «Пингвин» послужит сюжетным мостиком между первым «Бэтменом» Мэтта Ривза и его полнометражным сиквелом, до которого ещё далеко. Зато мы пока узнаем, чем занимался знаменитый готэмский мафиози после катастрофы, устроенной в мегаполисе Загадочником.

Теги
ВидеоПингвин
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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