Нашумевший «Переходный возраст» от Netflix получит второй сезон

Пока «Переходный возраст» продолжает бить очередные рекорды просмотров на Netflix, стриминг-гигант продолжает думать, как бы это дело сильнее монетизировать. В том, что продление на второй сезон неизбежно, уже никто не сомневается, осталось лишь определиться с деталями.

Как стало известно изданию Deadline, продюсерская компания Брэда Питта Plan B преисполнена решимости снять продолжение и уже ведёт переговоры с сервисом. Источники в лице сопредседателей Plan B Деде Гарднера и Джереми Клейнера кажутся вполне надёжными:

Мы думали о том, как можно расширить тему, но при этом остаться верными духу сериала и обойтись без самоповторов.

Они рассчитывают, что Стивен Грэм сможет вернуться к работе в качестве продюсера проекта, равно как и его создатели Джек Торн и Филипп Барантини.

«Переходный возраст» рассказывает историю 13-летнего мальчика, обвиняемого в убийстве одноклассницы. Эта выдуманная, как подчёркивают сами авторы, история повергла в шок зрителей настолько, что в школах Великобритании вводят уроки по борьбе с мизогинией и токсичной маскулинностью. Что бы это ни значило.

Прямо сейчас сериал занимает четвёртое место в списке самых популярных англоязычный проектов сервиса с 117,5 млн просмотров за неполный месяц, прошедший с момента с его выхода.