 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
The First Berserker: Khazan — CG-трейлер от братьев Руссо Киану Ривз и Кирстен Данст отправляются в долгий полёт на сломанном самолёте Геймплей Borderlands 4 Рецензия и отзывы на сериал «Игра в кальмара» Лиам Нисон валяет дурака в трейлере ремейка культовой комедии «Голый пистолет»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
255

Нашумевший «Переходный возраст» от Netflix получит второй сезон

Источник: Netflix

Пока «Переходный возраст» продолжает бить очередные рекорды просмотров на Netflix, стриминг-гигант продолжает думать, как бы это дело сильнее монетизировать. В том, что продление на второй сезон неизбежно, уже никто не сомневается, осталось лишь определиться с деталями.

Как стало известно изданию Deadline, продюсерская компания Брэда Питта Plan B преисполнена решимости снять продолжение и уже ведёт переговоры с сервисом. Источники в лице сопредседателей Plan B Деде Гарднера и Джереми Клейнера кажутся вполне надёжными:

Мы думали о том, как можно расширить тему, но при этом остаться верными духу сериала и обойтись без самоповторов.

Они рассчитывают, что Стивен Грэм сможет вернуться к работе в качестве продюсера проекта, равно как и его создатели Джек Торн и Филипп Барантини.

«Переходный возраст» рассказывает историю 13-летнего мальчика, обвиняемого в убийстве одноклассницы. Эта выдуманная, как подчёркивают сами авторы, история повергла в шок зрителей настолько, что в школах Великобритании вводят уроки по борьбе с мизогинией и токсичной маскулинностью. Что бы это ни значило.

Прямо сейчас сериал занимает четвёртое место в списке самых популярных англоязычный проектов сервиса с 117,5 млн просмотров за неполный месяц, прошедший с момента с его выхода.

Комментарии (1)

Ещё на эту тему

+Телеовощи. Выпуск 593: Гадалка-давалка 3Телеовощи. Выпуск 592: Теория большого срока

Тоже интересно

1Создатель Oculus Rift готовится выпустить новый клон Nintendo 64 29Трейлер «Чебурашки 2» макает всех в шоколад 0«Соседнему королевству продали святую, помолвку которой разорвали из-за того, что она стала слишком совершенной» — дата выхода, авторы и сэйю фэнтезийного аниме 11Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 664: «Наша Russia. 8 марта», длинный «Аватар 3», «Никому не известный», «Красный шёлк» 13Суровый президент Роберт Де Ниро ищет врагов Америки в трейлере сериала «Нулевой день»

Далее на КГ

0
Выживаем в режиме Horde Assault ремастера Days Gone
 0
Вышел первый выпуск The Amazing Spider-Man — очередного перезапуска комикса про Человека-паука
 0
Второй сезон сериала «Андор» по «Звёздный войнам» получил новый тизер
 8
Люди — идиоты: робот Александр Скарсгард смотрит сериалы и отстреливает чудовищ в трейлере «Киллербота»
 1
Дуэль на огнемётах: Ана де Армас использует любое оружие в боевике «Балерина»
 0
Пора замораживать Готэм: новый выпуск Absolute c Мистером Фризом уже вышел
 0
Рецензия и отзывы на игру The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II
 11
Представлены кадры из новой части «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» с персонажами первых фильмов серии
 0
«История о бестолковом члене комитета общественной морали и старшекласснице в неподобающе короткой юбке» — анонс аниме об эпическом противостоянии
 5
Злодей сериала «Сёгун» сыграет в уникальном экшене от продюсера «Джона Уика»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Dragon Age: The Veilguard официально провалилась
 
Кино Первый дисишный ужастик снимет режиссёр ремейка «Не говори никому»
 
И этот город он тоже подвёл: «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» провалились на выходе первой серии
 
Аниме Люпен III возвращается: динамичный трейлер нового аниме-фильма про вора-джентльмена
 
У детективного сериала «Убийство в маленьком городке» будет второй сезон
 
Кино Хуже летающего слона Тима Бёртона! «Белоснежка» не смогла набрать высоту в прокате
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 594: Серийный сосед
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 667: Стулья «Мстителей 5», «Злой город», «Мастер» Джейсона Стэйтема, свежий Кроненберг
 
10ЕВА – 627: Твёрдое заявление
 
0Телеовощи – 593: Гадалка-давалка
 
1Ноль кадров в секунду – 572: Киркоров против Ящеров
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 666: «Новокаин», «Клинер», будущее Борна и Бонда, «Пила 11», провал «Белоснежки», «Василий»
 
2ЕВА – 626: Три закона робогорничной
 
3Телеовощи – 592: Теория большого срока
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru