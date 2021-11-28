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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы 29 ноября — 5 декабря

Источник: Netflix

Никаких более или менее заметных премьер на конец ноября и начало декабря не перепадает. Новых сериалов в ближайшие семь дней не обещают, зато обещают возвращение хорошо знакомых проектов. Стриминговый сервис Netflix покажет третий — финальный — сезон фантастической семейной драмы «Затерянные в космосе», а на кабельном канале FX стартует пятнадцатый сезон ситкома-долгожителя «В Филадельфии всегда солнечно».

Вторник, 30 ноября

 
Конец сезона1
Syfy
Чаки Chucky

комедия, ужастик

В ролях Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли, Закари Артур, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элиз Маккарти

Создатель Дон Манчини

Первый сезон комедийного ужастика завершится восьмым эпизодом под названием An Affair To Dismember. Кабельный канал Syfy пока не сообщал, будет ли продлевать сериал на второй сезон.

Видео

Среда, 1 декабря

 
Сезон3
Netflix
Затерянные в космосе Lost in Space

драма, приключенческий, фантастика

В ролях Тоби Стивенс, Молли Паркер, Тейлор Расселл, Паркер Поузи, Максвелл Дженкинс, Игнасио Серричио

Создатель Ирвин Аллен, Мэтт Сазама, Бёрк Шарплесс

Это история о семье Робинсонов, отправившихся в космическое путешествие на другую планету. По воле обстоятельств их звездолёт оказывается в уйме световых лет от места назначения, и теперь экипажу придётся сплотиться, чтобы пережить множество опасных приключений и побороть своих внутренних демонов.

Видео

 
Сезон15
FXX
В Филадельфии всегда солнечно It’s Always Sunny in Philadelphia

комедия

В ролях Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсен, Дэнни Де Вито, Мэри Элизабет Эллис

Создатель Роб Макэлхенни

Ситком о пятерых товарищах, которые держат ирландский бар в не шибко благополучном районе Филадельфии. Да и сами герои под стать району, они погрязли в неудачах, вечно ссорятся и врут, попадая из-за этого в нелепые и смешные ситуации. Множество сюжетов основано на конфликтах, возникающих из-за их постоянного желания что-то друг другу доказать.

Видео

 
Конец сезона4
USA Network
Грешники The Sinner

триллер

В ролях Билл Пуллман, Мэтт Бомер, Крис Мессина, Кэрри Кун, Натали Пол, Ханна Гросс

Создатель Дерек Саймондс

Восьмой эпизод под заголовком Part VIII станет заключительным для четвёртого сезона и сериала. Кабельный канал USA Network Объявил о закрытии проекта в середине ноября.

Видео

Пятница, 3 декабря

 
Сезон2
Amazon
Алекс Райдер Alex Rider

боевик, приключенческий

В ролях Отто Фаррант, Вики Макклюр, Ронки Адеколуэхо, Эндрю Бакан, Бренок О’Коннор, Томас Левин

Создатель Гай Бёрт

Это история о подростке-супершпионе Алексе Райдере — сироте, которого воспитывал состоятельный дядя. После трагической гибели опекуна Алекс узнаёт, что Йен Райдер был агентом MI6. Дядя понимал, что рано или поздно племяннику суждено его подменить, поэтому исподволь обучал Алекса своему ремеслу. Теперь власти просят способного юношу продолжить выполнение сверхсекретной миссии старшего Райдера по спасению мира.

Видео

 
Сезон2
Hulu
ПЕН15 PEN15

комедия

В ролях Майя Эрскин, Анна Конкл, Муцуко Эрскин, Дилан Гейдж, Тадж Кросс, Тейлор Николс

Создатель Майя Эрскин, Анна Конкл, Сэм Цвиблман

Многосерийная комедия рассказывает о жизни средней школы без прикрас. Авторы сериала Майя Эрскин и Анна Конкл — лучшие подруги в жизни и на экране — играют самих себя в 13-летнем возрасте. Их окружают современные семиклассники, умудряющиеся даже лучший день в жизни превратить в настоящий ад.

Теги
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Источник фотографий: Depositphotos

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