Драматические постеры третьего сезона «Затерянных в космосе»

До премьеры финальной телеглавы «Затерянных в космосе» остаётся всего неделя. Самое время представить финальные промо-арты третьего сезона приключенческой драмы о скитаниях Робинсонов. Официальный твиттер-аккаунт сериала опубликовал подборку персонажных постеров с главными героями космической фантастики. Место антагонистам тоже нашлось — в отражениях шлемов скафандров.

Семья Робинсонов, когда-то отправившаяся на новую обитаемую планету, но основательно промахнувшаяся и затерявшаяся в космических просторах, должна выдержать своё последнее испытание.

В сериале шоураннера Зака Эстрина («Побег») снимаются Тоби Стивенс, Молли Паркер, Максвелл Дженкинс, Тейлор Расселл, Паркер Поузи и Игнасио Серричио. Заключительные эпизоды выходят на цифровой платформе 1 декабря.