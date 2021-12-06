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Искали Морфеуса? Он ушёл к другому Избранному в трейлере «Супер Макгрубера»

Он возвращается — закалённый тюрьмой и лишениями, чтобы выполнить самоубийственную миссию. Стриминговый сервис Peacock опубликовал полноценный трейлер комедийного боевика «Супер Макгрубер», который обещает: сериал будет придерживаться золотого стандарта юмора своего полнометражного предшественника.

Восьмисерийный пародийный боевик поведает о новых похождениях главного героя в исполнении Уилла Форте и его напарников, которых снова играют Рйан Филипп и Кристен Уиг. Отсидев 10 лет в тюрьме, спецагент и ярый патриот выходит на свободу и готов к новым приключениям. В ходе очередной миссии Макгрубер сразится с врагом из своего прошлого, надумавшим уничтожить мир.

В многосерийной комедии Йормы Такконе также засветятся Лоренс Фишбёрн, Сэм Эллиотт и Билли Зейн. Премьера состоится 16 декабря.

Теги
ВидеоСупер МакгруберТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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